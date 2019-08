Hace unos meses me afilié a un seguro de Coopenae con el fin de utilizar el beneficio de un descuento en un gimnasio; sin embargo, no fue de mi agrado y solicité la cancelación, pero siguieron rebajando las cuotas. Fui por segunda vez a una sucursal para que me devolvieran lo adeudado y me aseguraron que no volvería a suceder, pero no fue así. Es increíble que no puedan solucionar este problema luego de tantos meses.