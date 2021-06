El electricista que lo dejó plantado y luego no contesta el celular, así como el mesero de una prestigiosa cafetería que sirvió el café tibio y el pastelito calentado a medias son pequeñas muestras de un servicio de mala calidad. En ocasiones, y para no arruinar el momento, el cliente no se toma la molestia de presentar una queja; simplemente se irá descontento y posiblemente no regrese.