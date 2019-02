Hago una consulta a Federico Chaverri, director general del Servicio de Salud Animal (Senasa): ¿Cuándo van a ponerse serios y prevenir los ataques de perros? Interpuse una denuncia por seis perros que el dueño tiene sueltos fuera de su casa y ponen en peligro a la gente porque atacan a los otros perros cuando los sacan a pasear o se ensañan con los callejeros. Sé que un requisito es dar el nombre completo del dueño de los animales, pero como yo lo desconozco no quisieron tomar mi denuncia; sugerí una inspección y una llamada de atención a esa persona y me contestaron que no. Espero no suceda una tragedia.