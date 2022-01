Cartas a la columna: Perros maltratados

A la ley de protección animal le faltó señalar las obligaciones de los dueños de perros y gatos. En mi barrio, hay personas que no sacan a los perros a caminar, lo que me parece una agresión, por lo que los animales ladran de día y de noche. Enviar la queja a Senasa es imposible, por lo engorroso del trámite, y en el Ministerio de Salud se hacen los sordos con lo de la contaminación sónica.

Homero Escorcia López, Pavas

Más gollerías

El sector público aprueba beneficios a su favor y nos los carga a los contribuyentes. La lista es larga y hoy salen a la luz pensiones adicionales al régimen del IVM, fondo de empleados administrado con dinero de las instituciones, convenciones colectivas, etc.

Es necesario eliminar el aprovechamiento inmediatamente, aunque los efectos en el presupuesto nacional tardarán años por los derechos adquiridos. Si se suma todo, el problema fiscal estaría arreglado. Los costarricenses deberíamos tener esto muy en cuenta, dentro de los planes de gobierno, para decidir el voto.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Cambios en el MEP

El Ministerio de Educación Pública debe ser intervenido para reestructurarlo, cambiar el Consejo de Educación, despolitizarlo. Las asesorías no pueden ser para siempre, sino por períodos de cuatro años, sin reelección.

Se deben conformar consejos regionales con educadores jubilados y activos, nombrados por los educadores. El ministro debe ser un educador con un mínimo de 15 años de haber dado clases y con una maestría en alguna especialidad en docencia.

Los maestros y profesores deben ser evaluados. Si no pasan la prueba, deben capacitarse o nivelarse fuera del aula. Las universidades deben aprobar una formación uniforme en contenidos. Las universidades públicas deben colaborar en las capacitaciones permanentes y el MEP aportar presupuesto.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Música de fondo

Cómo lamento ver tan excelente programa con un pequeño gran defecto. La música de fondo torna imposible escuchar a los panelistas, y no se entiende lo que dicen. Es como tener música durante un debate presidencial. Por lo demás, Conexión es un buen programa.

Edgar Granados Granados, Montes de Oca

Respuesta al IMAS

Con relación a la respuesta que me dio por este medio el funcionario del IMAS Nelson Mora Céspedes, aclaro que en mi carta expliqué que, debido a un cambio de domicilio, quedaba sin el seguro del Estado. Fue en la clínica Marcial Rodríguez Conejo donde se me informó del problema y me indicaron ir a la oficina a cargo de casos como el mío.

El funcionario me explicó que según la base de datos del IMAS yo no califico para el seguro porque no estoy en extrema pobreza. De ahí la necesidad imperiosa de que me den una cita para poder exponer mi situación personalmente, pues mis circunstancias cambiaron drásticamente y por eso me dieron el beneficio en el 2020.

Es un hecho que hay una contradicción entre lo que el empleado del IMAS afirma —que la CCSS es la encargada de otorgar el aseguramiento por el Estado— y lo que la clínica Marcial Rodríguez Conejo me indicó. Necesito una respuesta clara y pronta.

Gloria M. Campos Rodríguez, Alajuela

Causas abiertas

¿53 candidatos a diputados con causas abiertas en los tribunales de justicia? ¿Qué pasó con el TSE? ¿Qué clase de partido aceptó a ese tipo de personas acogiéndose a que mientras no sean juzgadas son inocentes? Por algo están siendo investigadas. No deben ir a la Asamblea.

Marco A. Calderón Somarriba, Puntarenas

Queja contra tráfico

En un operativo, el 13 de enero, un inspector me detuvo y me pidió los documentos. Yo viajaba con la esposa de mi primo, y se lo demostramos. Pero el inspector comenzó a acosarme. Si yo no aceptaba que andaba prestando un servicio, me quitaba el vehículo o las placas y me hacía un parte por ¢112.000. ¿Quién nos defiende de semejante abuso?

Max Monestel Meléndez, Goicoechea

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviarnos copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.