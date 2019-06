Sacar una cita en el IMAS para solicitar una una beca de Avancemos es un completo dolor de cabeza. Primero, hay que marcar y esperar entre 10 y 15 minutos para que respondan; cuando lo hacen, el operador no deja hablar e indica que va a corroborar datos, por lo cual le pregunta a uno hasta el nombre de las hormigas que hay en la casa. En esto tarda como mínimo de 3 a 5 minutos; después, pregunta en qué puede ayudar. Le digo que necesito una cita en el IMAS de Cristo Rey para solicitar una beca de Avancemos y me responde que no hay. En febrero, viví la misma situación y me dijeron que llamara en junio. Llegó junio y el cuento nuevo es “llame todos lo días para ver si hay cita”.