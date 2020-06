Me pregunto a dónde vamos o a dónde quieren llevarnos los políticos. Primero, algunos buenos consejeros le recomendaron al presidente, Carlos Alvarado, nombrar ministro de Hacienda al economista Rodrigo Chaves Robles, un funcionario de lujo que chocó con la muralla de la corrupción política, entendida en este caso como el mal uso o el abuso del poder público. No duró mucho en su puesto, pues sus intenciones eran poner orden, lo cual no le convino al gobierno.