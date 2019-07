Me pensioné el primero de enero de este año, luego de trabajar 38 años y 7 meses en el Ministerio de Salud. El primer contratiempo fue que la operadora de pensiones del Banco Popular indicó que solo me daría los intereses del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP). Se me negó la apelación. Interpuse un recurso ante la Sala Constitucional, y esta lo rechazó por el fondo.