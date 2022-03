Cartas a la columna: Pensión ‘desaparecida’

No me llegó la pensión este mes, por lo que llamé a la CCSS, y me dijeron que aparece el depósito en el Banco Nacional. Acudí a la regional de la CCSS en Alajuela, donde expliqué al guarda a lo que iba, y de una manera grosera no me dejó pasar de la puerta principal.

Me dirigí al Banco Nacional, donde después de hacer fila durante más de una hora me informaron de que revisaron y no hay depósito de la CCSS. ¿Me quedaré sin pensión este mes y tal vez los futuros meses por una negligencia de Dios sabe quién? Yo, adulto mayor, ¿tendré que ver qué hago para solventar el problema?

Olman Paut Mora, Alajuela

El 20 de enero del 2022 cientos de estudiantes obtuvieron el título de bachiller de quinto y sexto año. Un familiar presentó el suyo en su lugar de trabajo y en Recursos Humanos se le informó de que no estaba validado por el MEP. Solicitó información al Ministerio y recibió como respuesta que estaban trabajando en ello y que la validación tarda tres meses.

Si la empresa quiere verificar, como en el caso expuesto, debe enviar un oficio al MEP, pero la información se da solo entre instituciones, no al interesado. ¿Cómo es posible que el MEP sea tan ineficiente en un trámite tan delicado? ¿Cuántos de esos graduados necesitan el título para un trabajo, un ascenso? En tiempos en que la tecnología está a la vanguardia, la burocracia está asentada.

Marielos Espinoza Solano, San José

Democracia sólida

Es hora de frenar y sancionar la cultura populista que se ha venido incrementando en los partidos políticos que difunden noticias falsas y degradantes para llevar agua a su molino. Es frustrante que personas ignorantes, sin conocimiento de causa, vilipendien nuestro sistema electoral, uno de los más respetados en el mundo.

Álvaro Vallejo Fuentes, Heredia

Poco personal

Uso siempre el servicio de Teledolar y debo soportar casi una hora para hacer un trámite, pues solo un cajero atiende.

Raúl Eduardo Matos Elles, Desamparados

Capacidad tecnológica

En tiempos cuando demandamos más servicios virtuales, personas y negocios requieren más capacidad del trasiego de datos para alcanzar sus objetivos. El paquete de 300 Mbps de Cabletica Negocios ofrece solo 10 Mbps de subida, pero su tecnología DOCSIS 2.0 brinda hasta 30 Mbps.

Deben llevar a cabo un estudio más detallado de las necesidades de los clientes empresariales y darles servicios más acordes con la realidad tecnológica. Ya son de Liberty, piensen en consonancia con el tamaño de su empresa.

Ignacio Granados Almendárez, Desamparados

Voto patriótico

La improvisación y el populismo son antónimos de la planificación y la sostenibilidad. Creo que los costarricenses exigimos saber, antes de las elecciones del 3 de abril, cuáles son las figuras y los equipos de trabajo de José María Figueres y Rodrigo Chaves, cuando menos, en las áreas más supremas del quehacer nacional: Hacienda, educación, seguridad, salud, obras públicas, economía y comercio, presidencia, turismo. Los costarricenses no podemos votar a ciegas.

No podemos votar motivados por resentimientos, por llevar la contraria, personalismos, acusaciones, fanatismos, rivalidades, tradición. La justicia, la libertad, el trabajo y el bienestar para todos están primero. Costa Rica y el mundo pasan por una crisis que no requiere improvisaciones ni cálculos políticos. No podemos caer en las suposiciones de las últimas dos votaciones en las que elegimos al menos malo.

Los próximos debates, proclamas y compromisos que sostengan los candidatos inclinarán la balanza para escoger al próximo gobierno. Este mes es clave para ambos partidos. Deben ser más claros en sus metas y proyectos, y comprometerse escrupulosamente con los electores y el país.

José Rugama Hernández, San José

Predio en media calle

La zona industrial en Barreal de Heredia se ha convertido en parqueo de contenedores y camiones de carga, indiscriminadamente, ya sea ruta principal o no. Los vehículos obstruyen las vías, dañan aceras, golpean las señales de tránsito y, lo más preocupante, en ocasiones impiden la visibilidad.

El colmo es que en el tramo que comprende desde el Cenada hasta la Zona Franca Metro, en donde se dejó paso solo en un sentido para evitar congestionamientos, se estacionan los camiones y dejan solo una vía, dicho sea de paso, en mal estado. ¿Y dónde están las autoridades?

Johnny Jiménez Sibaja, Escazú

El mago Putin

Después de la Segunda Guerra Mundial, se creyó que el mundo estaría unido y en paz, principalmente en Europa, convertida históricamente en la mayor fuente de sangre humana durante sus dos lamentables guerras mundiales.

Nunca en los últimos siglos un solo hombre había originado tanta unión ciudadana en los países europeos y en el mundo entero con tan feroz ataque al Estado soberano de Ucrania. Vladímir Putin es el Mandrake del nuevo siglo. Con su acción, se está quedando solo y el repudio es universal.

Daniel Madrigal Sojo, Goicoechea

