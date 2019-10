Me uno a los costarricenses conscientes e informados de que la afrenta que le han hecho a la ministra Rocío Aguilar no tiene razón de ser. Salvó al país al pagar en el último momento. ¿Qué habría pasado si no paga? Creo que a quien se debe sancionar es a la Contraloría, que recauda y no vio ese gran faltante, no lo vio Hacienda y tampoco Helio Fallas. Qué bonito es echarle la culpa a lo mejor que se ha tenido en más de 40 años.