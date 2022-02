Cartas a la columna: Peligro nocturno

Trabajo en el paseo Colón y debo tomar el bus de Lomas detrás de la Toyota. El primero de este mes estuve esperando desde las 9:50 hasta las 10:25 p. m. Me vi obligado a caminar hasta la Nissan, puesto que los choferes se van por otra ruta.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) debe demarcar las paradas, y que los choferes no se salgan del trayecto para que no dejen a los pasajeros esperando a esas horas de la noche, expuestos a la delincuencia. A la empresa de transportes de Pavas, le pido tomar cartas en el asunto, pues ya ha habido asaltos en ese lugar.

Álvaro Hidalgo Fernández, Pavas

Cobro del BAC

¿Por qué el BAC me cobró ¢4.000 en ambas tarjetas de crédito como “comisión BCR”? Esas cuentas me las cerraron por aplicación de la ley contra la usura, y en el banco me indicaron los medios para pagar, entre estos, por transferencia, y luego reportarlo. Se paga desde mi cuenta del BCR, incluso en cajas del mismo banco cobran por el abono. Llamo para consultarles y nadie me brinda una explicación razonable.

María Padilla Umaña, Desamparados

Causa de vergüenza

Cuando los maestros, que se dicen son la prolongación del hogar, pierden el norte y en vez de educar con el ejemplo optan por la corrupción, ¿qué le espera a la sociedad que confía en ellos?

Hay un episodio bíblico que el evangelista puso en boca del maestro de maestros: “Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal se corrompe y ya no sala, ¿cómo seguirá salando? Ya no sirve más que para arrojarla fuera y que la pisotee la gente”.

Esas palabras tuvieron siempre un destinatario, los sucesores del maestro por excelencia, en cuyas manos nos moldeamos los niños de ayer, de hoy y los del futuro, porque nuestros padres confiaron en su sabiduría y probidad.

Pero los tiempos han cambiado. A algunos maestros les queda grande el oficio de educar, cambiaron los valores positivos que nos legaron los mayores, y se dedicaron al pragmatismo vergonzoso, en el cual la regla de oro es: el fin justifica los medios.

Sus sindicatos guardan silencio cómplice, y los más, que son casi honrados, callan también por mera cobardía.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Falsa capacitación

Ninguna diferencia hay entre comprar títulos y falsificar billetes, licencias o pasaportes. Todos los casos están precedidos por una mafia bien organizada. Lo grave es que dañan a los estudiantes.

¿Cómo puede un educador estafador proponer valores a sus educandos? La oficina de recursos humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP) debe ser intervenida. Limpiar y despedir a los estafadores de la educación.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Convenio sin Costa Rica

El Acuerdo de Escazú cumplió nueve meses de haber entrado en vigor el 22 de enero sin Costa Rica. Y lo ratificaron 12 Estados, que se reunirán en Santiago de Chile en abril.

Las nuevas autoridades chilenas anunciaron que rectificarán, en los primeros días, lo acontecido durante la administración Piñera, gracias a lo cual formarán parte del convenio suscrito el 4 de marzo del 2018 en Costa Rica.

Aquí, se aprobó en primer debate en febrero del 2020 con 44 votos a favor y ninguno en contra. ¿Querrá Costa Rica “lucirse” internacionalmente dando la espalda a un tratado que pretende proteger a quienes defienden el ambiente, promover la transparencia y la rendición de cuentas?

Nicolas Boeglin, Santo Domingo de Heredia

Acuerdo con el FMI

Desafortunadamente, la mayoría de los candidatos hablan de una renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un intento populista con el fin de ganar votos porque es irreal.

Decisiones como estas reflejan mucho la inteligencia y sinceridad de los candidatos. El préstamo es muy necesario para el futuro del país. Empezar de nuevo después de tanta lucha por alcanzar un acuerdo aceptable sería una locura.

Jean Redmond, San Vicente de Moravia

Cuenta al día

Almacenes Casa Blanca me envía avisos de cobro por supuesta mora, pero la cuenta está al día. Creo que el departamento de cobros no está revisando los pagos que le hago y es muy molesto recibir este tipo de mensajes.

Raúl Eduardo Matos Elles, Higuito de Desamparados

