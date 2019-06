Resido en Geroma, Rohrmoser, y tanto yo como mis vecinos estamos sumamente preocupados por la cantidad de avionetas accidentadas últimamente cerca de nuestras casas. No sé a quién corresponde, pero hago un llamado al gobierno, a Aviación Civil, etc., para que tomen medidas. No quisiera que por negligencia una nave caiga sobre una casa porque será una tragedia humana y material.