Cartas a la columna: Peligro en la noche

Desde hace días llamo al 2663-2037 del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y cuando contestan, que no es todo el tiempo, piden que efectúe el reporte al 1026, de averías del alumbrado. En ese número desvían la comunicación hacia Golfito, pero yo deseo comunicarme con el ICE de Orotina. En Golfito no me dan otro número para hablar con la sucursal que puede resolvernos el problema. He enviado mensajes por correo electrónico y tampoco me dan respuesta.

Las lámparas de los postes 708004 y 708003, en Bijagual de Turrubares, dejaron de funcionar hace tiempo y el lugar se tornó peligroso para las personas debido a las serpientes y otros asuntos ajenos a las buenas costumbres. Para referencia, les doy el NISE 417956.

Fernando Villalobos Sole, Bijagual

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico a cartas@nacion.com o por WhatsApp, al número 61350204. Debe adjuntar copia de la cédula por ambos lados.



Por amor al país

Qué malagradecidos son los costarricenses con los políticos que se lanzan en campaña por la presidencia o por una diputación. ¿No ven los grandes deseos que tan enormes personajes tienen de ayudar al país?

Si pudiéramos dividir el voto para que sean presidente, vicepresidente, ministro de la Presidencia u ocuparon otros cargos, salvarían a Costa Rica del desastre que otros próceres nos heredaron. ¡Démosles la oportunidad! Además, estoy seguro de que no cobrarán salario, porque su mayor deseo es ayudarnos.

Rafael Faerron Aburto, San José

Reconocimiento

He votado varias veces por el Partido Acción Ciudadana (PAC) en elecciones pasadas, y tengo que decir que sin duda, como partido y gobierno, ha cometido muchos errores. Ha dejado de promover cambios necesarios y ha hecho otros que no considero prioritarios.

Pero hay dos cosas que son relevantes: su lucha por los derechos humanos en procura de condiciones mejores para todas las personas sin importar raza, preferencia sexual y demás, igualmente en pro del buen trato y la protección de los animales.

La otra inmensamente significativa es la posible pronta aprobación de la ley de empleo público, que viene, por fin, a eliminar los odiados privilegios y condiciones absurdamente desiguales de salarios y pluses en el sector estatal, algo que los gobiernos de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana propiciaron durante décadas, y que desangró las finanzas públicas hasta llevarlas al enorme déficit fiscal que heredó Óscar Arias en su segundo mandato.

Por eso, a pesar de sus errores, creo que se le deben reconocer sin mezquindad esos logros que benefician al país ampliamente.

Ricardo Garita Sánchez, San José

Viajes no efectuados

Un día recibí un recibo de Uber por un servicio que nunca solicité. Hice la consulta y reclamo. Les indiqué que nunca había hecho el viaje y días después me respondieron que todo estaba en orden y me recomendaron «que tuviera más cuidado con la custodia de mis tarjetas» y demás.

En otra ocasión me cobraron una multa por un recorrido que nunca hice. Así, que decidí borrar la aplicación y no tener nunca nada que ver con una empresa abusiva y poco seria. ¿Quién regula el servicio y defiende a los usuarios?

Habib Succar Guzmán, Zapote

Calles abandonadas

De las calles de barrio Jardines, en el distrito Uruca, ni la Municipalidad de San José ni la asociación de vecinos se preocupan por el lamentable estado en que se encuentran.

Algunas muy transitadas, como la que va de la rotonda en el puente Juan Pablo II hacia Pavas, se están deteriorando poco a poco y cada vez están más dañadas. Ahora peor, a causa del invierno. Espero que alguien tome cartas en el asunto pronto.

Carlos Luciano Ruiz Salazar, barrio Jardines

Acera reparada

Agradezco a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) por el arreglo de una de sus aceras en la subestación de San Pablo de Barva, la cual daba problemas desde hacía meses.

Insto a la población a ser partícipe. Si uno explica a las instituciones la situación, ayudan y mejoran las cosas para todos. A los compañeros de la CNFL que llevaron a cabo la reparación, muchas gracias.

Mario Fallas Moreira, Barva de Heredia