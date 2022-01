Cartas a la columna: Peligro de fraude

¿Habrá pensado Rodrigo Cubero que cuando un tarjetahabiente digite el pin en un comercio este podría ser grabado por las cámaras del negocio y hacerse pública la información bancaria?

Carlos A. Bastos Matamoros, Santo Domingo de Heredia

Hechos preocupantes

De los candidatos a diputados, más de cincuenta enfrentan algún proceso judicial. Si alguno de ellos es elegido, se acoge a la inmunidad y podría quedar sin castigo. Qué clase de personas van a legislar.

Están inscritos a escala nacional y provincial, y el menú de delitos es exquisito: incumplimiento de deberes, peculado, lesiones culposas, agresiones con arma, tráfico de influencias, maltrato, usurpación, homicidio culposo, violación, libramiento de cheques sin fondos, falsificación de documentos, obstrucción de vías públicas, enriquecimiento ilícito, etc.

Las investigaciones pasarían de las diferentes fiscalías al Ministerio Público, y ahí murió todo. En otras palabras, la corrupción es generada por los mismos partidos políticos que no piden hoja de vida a sus militantes, y pareciera que les sirve gente como esa en la Asamblea.

Hace unos días se informó de que el delegado de un partido aparentemente usó fondos de la escuela para la convención, se le invitó a apartarse del partido. ¿Cuántos militantes están en la misma situación? Hablan a los cuatro vientos de comités de ética, pero las palabras se las lleva el viento, las acciones de esos comités son nulas y el clientelismo está primero.

Jorge E. Varela Solís, San José

Causa política

Siguen los políticos tratando de engañar: condonan 800.000 marchamos para aliviarles la carga impositiva a los propietarios de esos vehículos y ganar adeptos para sus endebles causas políticas.

Lo que no dicen es que existe la posibilidad de que el 85% de los vehículos estén fuera de circulación desde hace muchos años y quizá ya no existan o estén en chatarreras, o que estén incluidas las miles de motocicletas que reposan en los depósitos del MOPT, que son santuarios de la mediocridad.

Visto así, los genios promulgadores de la ley quedan en evidencia, retratados de pies a cabeza.

Carlos A. Montero Montero, Santo Domingo de Heredia

Preocupada

Tener que digitar el pin de mis tarjetas de débito cada vez que efectúe una compra por ¢30.000 o más me preocupa. No se justifica, pues es un inconveniente para los usuarios, que ya de por sí estamos locos de inventar claves, pines, etc. Además, en las tiendas, pueden darse cuenta del pin y así es más fácil extraer el dinero de una tarjeta.

Tampoco hay que olvidar que estamos en tiempos de covid-19, y digitar claves nos expone a tocar el teclado de los datáfonos. Ojalá no aprueben semejante “gran idea”.

Anabelle Araya García, San José

Respuesta del MEIC

En relación con la denuncia sobre una promoción en una farmacia presentada por Gustavo Adolfo Elizondo Fallas el 19 de noviembre del 2021, informamos de que transcurrido el plazo de negociación sin obtener ninguna propuesta de arreglo, se procederá a citar a las partes a una audiencia de conciliación, en la que se espera que lleguen a un acuerdo. En caso contrario, la denuncia pasará al proceso ordinario administrativo, para que resuelva la Comisión Nacional del Consumidor

Cynthia Zapata, directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor

Doble postulación

Postularse de manera simultánea al cargo de presidente y a una curul produce desencanto, a pesar de la máxima “si no está prohibido, está permitido”.

Existe distorsión y desigualdad en la competencia electoral, pues la doble postulación genera mayor exposición mediática del candidato a la presidencia y limita la participación de otras personas a las diputaciones, ya que los líderes de los partidos siempre se ubican en los puestos elegibles.

Tenemos en la actual contienda un partido político que no solo colocó a su candidato en la doble postulación, sino también a sus dos compañeros de fórmula, y los tres encabezan la papeleta de diputados en distintas provincias.

Solicito a los legisladores reformar el artículo 148 del Código Electoral para eliminar esta posibilidad, puesto que demerita el aspirar al más honroso cargo de elección popular, debido a un interés personal para llegar, si no a la presidencia, por lo menos a la Asamblea.

Cecilia Esquivel Jiménez, Ciudad Cariari

