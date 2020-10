Me referiré a lo escrito por Carlos Alvarado en el artículo “Instrumento y toalla”. Alvarado no es responsable de la debacle que le dejó su antecesor, quien a su vez recibió otras señales de crisis de los gobiernos anteriores. No es de recibo que desde el inicio, cuando afloró el hueco fiscal, no se abocara, con el equipo a disposición y la anuencia de los diputados, a resolver el problema. Se le abrieron las posibilidades y se aprobó la reforma fiscal.