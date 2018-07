Hace poco me pensioné y me encontré con una ley que prohíbe acceso total a mi pensión complementaria. El argumento es que dan un porcentaje ínfimo mensual como complemento a la pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social. Mientras tanto, la operadora de pensiones del banco trabaja con mi dinero ahorrado durante largo tiempo. Dicen que me la darán completa cuando cumpla 86 años, o sea, mis bisnietos la disfrutaran mucho.