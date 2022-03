Cartas a la columna: Parqueos para funcionarios

La Municipalidad de Tibás rotuló una calle como de “uso oficial” para utilizarla como parqueo para sus funcionarios, lo que causa problemas de tránsito. Me parece una arbitrariedad. Lo mismo sucede en el planché de Llorente, que es utilizado como estacionamiento por los empleados de la escuela Anselmo Llorente, aunque es para el esparcimiento de niños y jóvenes. El espacio pertenece a las comunidades, usen parqueos privados.

Luis Castro Escobar, Tibás

Buena atención en el BAC, mala en Migración

A raíz de la pérdida de mis documentos, felicito al BAC San José porque en menos de 30 minutos me entregó una nueva tarjeta y me devolvió el dinero robado. Los funcionarios de Migración, por el contrario, me indicaron que debo esperar hasta el 1.° de octubre para recibir el duplicado de mi cédula de residencia, después de hacer todo el trámite nuevamente, incluidos los pagos exorbitantes para ese fin.

Estoy esperando respuesta de los magistrados de la Sala Constitucional, debido a que tampoco puedo conducir durante ese lapso, pues para obtener mi licencia necesito la cédula. Estoy convencido de que el subdesarrollo es, ante todo, mental.

Delano Coleman Raphael, San José

Bono para empleados del BN

Parece increíble que el Banco Nacional reserve ¢8.700 millones para distribuir entre sus empleados por “productividad”, pese a que uno debe sacar el día entero cada vez que necesita ir a sus instalaciones. El servicio es tan improductivo que ni en los cajeros se puede hacer una diligencia satisfactoriamente.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Actitud positiva

El presidente actual ha enfrentado el problema fiscal heredado de gobiernos anteriores. Ha tenido que recurrir a medidas impopulares, pues era la única solución. De lo contrario, nos habría llevado a una catástrofe fiscal. Por si fuera poco, se nos vino la pandemia.

Todos cometemos errores y fallamos. En lugar de hablar mal de nuestros gobernantes, debiéramos orar por ellos para que el Señor les dé sabiduría.

Los exhorto a que seamos positivos, que veamos las grandes bendiciones que tiene Costa Rica. Veamos lo muy bueno que tenemos, no lo malo.

Guillermo Guerrero Castillo, San José

Desligarse del CNP

Estoy de acuerdo con que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se desligue del compromiso con el Consejo Nacional de Producción (CNP), que ha roto las reglas del decoro comercial al entregar tarde los productos, al doble o triple del precio de mercado y en mal estado.

Lo mismo deben hacer el Ministerio de Educación y toda institución estatal. Quizá así el CNP pueda demostrar que es capaz de sobrevivir, ser eficiente y volver a ser la empresa estatal que producía alcohol para hospitales y farmacias, y fabricaba licores, como el guaro Cacique. El CNP debe ser intervenido y cambiar de gerente.

Marjorie González Gómez, Curridabat

¿Sin dinero para pupitres?

El Banco Nacional suelta millones de recursos para pagar bonos a sus empleados y el Ministerio de Educación Pública sienta a sus funcionarios en lujosos automóviles, como un pick-up que vi hace unos días en Escazú.

Leemos ahora que los “colegios tienen alumnos sentados en el suelo por falta de fondos en el MEP”. ¿Nos podrá responder el MEP a los costarricenses cuántos de estos automóviles se compraron y cuánto costaron?

Amalia Montero Mejía, Escazú

Afectada por política bancaria

El viernes 11 de marzo no pude pagar en la tienda Toys del Mall San Pedro con mi tarjeta porque, según el sistema, carecía de fondos suficientes. Revisé la cuenta en la aplicación y constaté que mi salario había sido transferido a otra cuenta. Fui a la sucursal del Banco Nacional en el mismo centro comercial y en la plataforma de servicio confirmaron que el movimiento fue efectuado.

Pedí más información sobre la transferencia (de la cual solo sé el nombre de la persona y los apellidos) y el comprobante, pero alegaron que no pueden por “privacidad”, cosa que no entiendo, ya que la cuenta bancaria es mía.

Dicen que debo interponer una denuncia ante el OIJ y luego presentarla al Banco para que procedan con la investigación. ¿Qué respaldo tengo yo, como dueña de la cuenta, si no tengo acceso a ella cuando lo necesito? ¿Y qué va a pasar con mi dinero?

Juliana Hernández Guzmán, Cartago

