Cartas a la columna: Parque de Cuatro Reinas en malas condiciones

Solicito a la Municipalidad de Tibás prestar atención a las condiciones del parque infantil que está enfrente de la cancha de fútbol de Cuatro Reinas, ya que es evidente el grado de abandono en que se encuentra, lo cual se presta para accidentes de niños debido a la falta de barandas y a otra infraestructura de protección.

Francisco Sánchez Ramírez, Tibás

Labor presidencial

Me quiero unir a otros que en esta sección, dejando de lado la mezquindad, han reconocido el trabajo del gobierno encabezado por Carlos Alvarado. Haber tenido que lidiar con una pandemia no era tarea fácil y tuvo el valor para alcanzar consensos y lograr lo que gobiernos anteriores no pudieron, como lo fue la reforma fiscal. Critico, eso sí, las posteriores exoneraciones a la regla fiscal.

Aplaudo la ley que regula las huelgas y las prohíbe en servicio esenciales y la ley de empleo público, que significa un ahorro para el Estado por el orden de los ¢400.000 millones anuales. Lo que no logro entender es por qué se excluyó a entidades como el INS y el ICE. En fin, para verdades el tiempo, más adelante se reconocerá la labor presidencial de Carlos Alvarado.

Ricardo A. Bolaños Salas, Santo Domingo de Heredia

No será fácil

No se puede gobernar solo. Se necesita un equipo compuesto por gente preparada para sacar adelante al país. No será fácil después de la pandemia de covid-19 y la situación mundial. Votaré por el candidato que presente el mejor equipo de gobierno, especialmente para encabezar los ministerios de Obras Públicas y Transportes, Economía, Salud, Seguridad Pública, Vivienda y Educación.

Luis Zamora Víquez, San José

Ruido excesivo

Quisiera que alguien del Ministerio de Salud o del Tránsito viniera un día a las comunidades por donde pasa la carretera Florencio del Castillo, como Hacienda Vieja de Curridabat, por ejemplo. Así, podrá darse cuenta de la contaminación sónica, ambiental y de todo tipo que sufrimos los vecinos a causa de los furgones y su comprensión inmoralmente ruidosa, que acompañan de pitoretas estridentes, de las cuales abusan.

Asimismo, ambulancias y patrullas, aunque no lleven pacientes o vayan a atender una emergencia, suenan las sirenas para que les den paso. A veces van en caravana hasta tres o cuatro. Aquí hay escuelas, guarderías, un hogar para adultos, y vivimos con los nervios alterados. Hay varias vías que podrían usar sin pasar por el centro de Curridabat. La gente que puede se va en vista de la imposibilidad de tener tranquilidad de día o de noche. Es imposible conciliar el sueño, tan necesario para la salud mental. Ayuda, por favor.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Terminar carretera

Pido a los vecinos de San Carlos que en las próximas elecciones demos nuestro voto al candidato que prometa terminar la carretera hacia San José, porque ninguno lo ha propuesto en su plan de gobierno.

Jorge Raúl Monge Ramírez, Alajuela

Facultad perdida

Estoy de acuerdo con la carta sobre los diputados sin compromiso y el populismo, dos modas que afectan la democracia. Debemos ser más serios y estudiosos, y razonar nuestras decisiones, palabra desconocida para muchos.

Nuestro querido país camina sin rumbo, el uso indiscriminado de las redes sociales ha debilitado el razonamiento. En las redes no se necesita razonar, solo manifestar lo que a la gente se le ocurra, no importa el daño que se cause. Cambiemos, ya es necesario.

Óscar Mario Castro Solano, Alajuela

Denuncia ignorada

Hace más de dos años denuncié por este medio el uso como taller mecánico del espaldón en la radial de Atenas. Hasta que ocurra un accidente grave veremos acción de la Policía de Tránsito. Cumplan con su deber y eliminen este peligro para los conductores que transitamos por ahí.

Álvaro Rodríguez Delgadillo, Atenas

Tampoco obtuvo moneda conmemorativa

Antonio Ortega González encuentra inexplicable que hayan revisado en seis minutos si los solicitantes ya habían adquirido la moneda conmemorativa (Cartas, 9/3/2022). No se asuste: yo la solicité a las 11 a. m. y a las 11.01 a. m. me contestaron que ya habían completado las 250 solicitudes, es decir, un minuto después. Sería interesante una revisión para saber cómo 250 personas calificaron en 60 segundos. ¿Para qué anunciaron que “en 48 horas harían el estudio”?

Jorge Castro Granados, Montes de Oca

