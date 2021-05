En segundo término, no encuentro explicación a la saturación hospitalaria por causa de personas que no quieren adoptar las medidas sanitarias. Es de respetar la opinión y actitudes de los demás, pero cuando estos ponen en riesgo a otros es lógico buscar alternativas. La gran masa que se cuida y resguarda vive en la incertidumbre de no recibir atención medica oportuna debido al peligro que corre su propia vida y la de los suyos.