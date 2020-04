Eticket de Credomatic habilitó su plataforma para solicitar la devolución del dinero pagado por entradas a conciertos cancelados debido a la emergencia sanitaria. Hice la fila en el estadio de Tibás, como se me indicó en una carta el 19 de marzo, pero no me han devuelto el dinero de las dos entradas adquiridas para ir al Verba Shadow Show ni para el concierto de Kiss. Llamé al call center y aducen que no pueden hacer nada porque no hay ningún trámite registrado a mi nombre, a pesar de tener el documento que lo comprueba.