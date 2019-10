Un día de estos tuve cita con un geriatra de la clínica Carlos Durán. Es un excelente médico, revisó los exámenes de la Clínica del Dolor y los que él me había mandado y me dijo: “A usted ya se le hizo todo lo que hay que hacerle”. Le pregunté por las gotitas de aceite de cannabis. Me dijo que iban contra la ley. ¿Cómo es posible que la ley no nos permita a los adultos mayores vivir lo poco que nos queda y morir con dignidad? No nos ignoren ni nos invisibilicen ni nos tengan lástima. Fuimos jóvenes; ustedes van a ser viejos.