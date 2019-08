No hay peor impuesto que el precio desmedido de las medicinas; muy diferente entre una farmacia y otra. La CCSS no da todos los medicamentos, por lo cual debería existir una mejor regulación sobre los costos. En Quepos, compré un medicamento cuyo valor fue de ¢500 menos que en un establecimiento de Sabanilla. No se puede hacer nada ante estas situaciones porque hay que comprar las medicinas.