Cartas a la columna: Paga pero aparece moroso

Puntualmente pago a Davivienda mis operaciones crediticias utilizando el sistema Sinpe; sin embargo, el banco no lo acredita y luego me cobra intereses moratorios y aparezco como si retrasara los abonos.

La situación afecta mi récord crediticio. He intentado hallar una solución sin éxito, ¿a quién más debo acudir? ¿Qué dice la Sugef sobre este atropello a mis derechos?

Giovanni Feoli Sánchez, Curridabat

Candidatos a granel

Hay 27 candidatos a la presidencia de la República, algunos han aspirado al puesto hasta 5 veces y 17 se postulan también en los primeros puestos para una diputación. Quienes pretenden volver a ocupar una curul quieren regresar para obstaculizar y desechar grandes proyectos que nunca se animaron a poner sobre el tapete.

Qué vergüenza me dio ver a un aspirante llorar en los hombros del candidato a la presidencia porque del tercer lugar en la papeleta de diputados lo pasaron al quinto.

¿Cómo es posible que al Fondo Monetario Internacional se le pasara que Costa Rica tiene 5 millones de habitantes, una economía muy pobre, un elevado índice de desempleo, un grave déficit fiscal y, aun así, 27 partidos políticos participan en una contienda electoral? En los países grandes y poderosos a lo sumo 3 o 4 candidatos se presentan a la presidencia.

Me preocupan los adultos mayores, las personas con problemas visuales o alguna discapacidad. ¿Cómo irán a hacer para hallar a la persona por la cual van a votar en una papeleta con 27 fotos y en otra 27 banderas?

Hernán Granados Quesada, Cartago

Pagos a exmagistrados

Me dio pena enterarme de que la Corte Suprema de Justicia tardó 17 años en resolver el problema de los pagos de más a exmagistrados, un trámite que en una empresa tardaría unos tres meses. Eso sí, los aumentos para ellos se producen a una velocidad supersónica.

Más vergüenza me da que no sea posible «localizar» a uno de los favorecidos para notificarlo. Qué clase de empleados tenemos ahí; con razón estamos como estamos.

El tonto no es el que no sabe, es el que no pregunta. El cínico es el que sabe que está mal lo que hace y no le importa.

Arnoldo Fernández Miranda, San José

Felicitaciones

Mi felicitación para la Municipalidad de Garabito y sus aliados (Ecotárcoles, Jacó Impact, ACOS y Costas Verdes) por la limpieza y reforestación del cantón, que se ha estado efectuando en distintos lugares.

Es un aporte significativo al cuidado del medioambiente y un llamado a la reflexión de los ciudadanos y visitantes acerca de que los residuos y la conservación de nuestros lugares de disfrute son responsabilidad de todos. Muchas gracias por tan admirable trabajo.

Emily Centeno López, Jacó

Buena atención

Fui a la Municipalidad de Desamparados a hacer varios trámites y me sorprendió la excelente atención del personal. Tuve que ir a varios departamentos y en todos hallé disposición para aclarar mis dudas y ayudarme en mis gestiones.

Se ve que cuentan con personal limitado, pero con gran disposición de atender a los usuarios. Espero que sigan así, porque qué bonito es que lo atiendan a uno bien.

Irene Madrigal Benavides, Desamparados

Estado del tiempo

Si la isla del Coco es parte de Costa Rica, ¿por qué cuando en noticieros, tanto televisivos como radiofónicos, nos informan sobre el estado del tiempo, no la incluyen, como se acostumbra en otros países, entre estos Chile y España, lo que confirma el dominio de su jurisdicción? ¿Por qué no hacemos lo mismo? ¿No somos tan nacionalistas?

Óscar Bolaños Weston, Curridabat

Acto de misericordia

En Costa Rica se juega a ser muy educados, estudiosos y país de grandes profesionales; no obstante, aún no se puede hacer ver que la eutanasia es una acción que salvaría del sufrimiento a muchas personas y sus familias, y se ahorraría en tratamientos, estadías largas en hospitales, etc.

Se siente lástima y se muestra consideración a un animal cuando sufre, pero al ser humano no. Ojalá en un día cercano sea realidad este acto de misericordia.

Anabelle Araya García, San José

Tercera dosis

Creo que es momento de dejar de usar el término inmunidad de rebaño y aceptar que no se alcanzará mientras se mantengan las condiciones actuales.

Es tiempo de administrar la tercera dosis al personal médico que recibió las dos primeras hace unos diez meses. Una medida administrativa, más que sanitaria, es exigir la doble vacunación a todos los empleados públicos cuando el porcentaje de personas a las cuales ya se les aplicaron las dos ronda el 45 %.

Estoy vacunado y estoy a favor de las vacunas, pero me molesta tanto desorden informativo y las decisiones confusas y contradictorias.

Philippe Bloton, Esparza