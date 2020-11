Me atrevo a criticar su actitud porque la he sentido y sufrido en carne propia. Tengo 84 años, estoy recién operado del corazón, obviamente soy hipertenso y desde principios de este año, a pesar de que tenía un control periódico en Cardiología del hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, se me mandó a tratar de conseguir un cupo, lo que me fue imposible, no obstante haber seguido las instrucciones.