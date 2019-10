Durante varios días y llamando a varios números de teléfono, he tratado de comunicarme con las oficinas de Senasa. Sin embargo, ha sido misión imposible porque nunca contestan. Necesito urgentemente poner una denuncia con respecto a la tenencia de unos animales. De igual modo, me gustaría que me proporcionaran un correo electrónico para enviar mi queja, ya que yo no poseo firma digital y exigen tal requisito en su página web.