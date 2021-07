Cartas a la columna: Ottón embajador

En el caso hipotético que plantea la colega diplomática Andrea Arroyo Mora en su artículo «¡No más Ottones!» (Foro, 16/7/2021), creo que solo falla en una cosa: desconoce la trayectoria de quien ella misma cuestiona.

Un Ottón embajador hubiera aportado al país estudio de sobra en los temas que le competían. Un Ottón embajador se habría fijado hasta en detalles como los servicios de catering, propios de los vernissage, con la vista puesta en acortar presupuestos superfluos.

Un Ottón embajador hubiera devuelto parte de su salario, y averiguaría, por ejemplo, alguna cuenta del Ministerio de Hacienda, luego de calcular la porción «justa» con respecto al «capital» del que el país es dueño de la «organización».

Un Ottón embajador, además, no hubiera alardeado de lo anterior, pues ya lo ha hecho asumiendo los costos de liderar esas batallas por la ética y la gobernanza. ¿Que todo eso guste a un diplomático del siglo XXI? Ojalá sí.

Alejandro Vargas Johansson, Naranjo

Entrega de tarjetas

Mi tarjeta de débito del Banco Nacional venció el último día de junio; no me di cuenta hasta que me avisaron de La Nación que mi suscripción se suspendía por esa razón. Me comuniqué de inmediato con el Banco para la renovación, y me dijeron que la entregarían en mi casa, en vista de que soy un adulto mayor.

Sin embargo, no han solucionado el asunto a pesar de mis numerosas llamadas. Les comuniqué que ya no podía esperar más y que cerraría la cuenta. Dos horas después, telefonearon para preguntarme si yo estaría en mi casa el 27 de julio para entregármela. Les respondí que se olvidaran del asunto.

En contraste, del BAC, 15 días antes del vencimiento, me llamaron para informarme de que un mensajero estaba enfrente de mi casa con mi nueva tarjeta.

Jorge Mendieta García, Escazú

Acto inhumano

Al ver que una persona lanzó huevos contra las casas de un diputado y una diputada, el primer pensamiento que se me vino a la mente fue el desperdicio de lo que parecían ser dos cartones de huevos, con un costo aproximado, por ambos, de ¢4.000, si se consiguen a buen precio, porque pueden salir aún más caros.

¿Cuántas familias, especialmente de personas desempleadas o de muy escasos recursos, habrían recibido los dos cartones con un gran brillo en sus ojos y una gran sonrisa, sobre todo si la entrega se hace a bordo de un BMW?

Ojalá las personas aprendan a protestar sin necesidad de desperdiciar alimentos que otros están necesitando desesperadamente. Qué tan justificada es la motivación de la protesta, lo ignoro, pero el desperdicio de alimentos es un acto de inhumanidad.

Enrique Lépiz Coto, Cartago

Motor de plasma

La constancia y empeño científico de Franklin Chang nos revela que la propulsión de motores de plasma es una realidad. Luego de superar una prueba histórica en el desarrollo, demostró su eficacia. Admiro a este científico y su tesonera inteligencia. Una muestra de trabajo que nos inspira, nos alienta, nos hace vivir en la tierra sabiendo que un día estaremos navegando allá fuera gracias a él.

Los costarricenses debemos resaltar este gran logro como nuestro, porque Franklin Chang es un verdadero ejemplo de perseverancia al servicio de la ciencia. Pronto veremos un motor de plasma en el espacio, y hecho por un costarricense. Algo histórico. ¡Felicidades!

Gustavo Halsband Leverato, San José

Programa de radio

Qué lástima que la Dirección de Comunicación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) haya decidido no pautar más en radio Columbia para la transmisión del programa Salud para todos, que trata esta temática todos los días en la mañana, tanto para los asegurados como para los pensionados, quienes cada día necesitamos más programas de buena calidad. Solo los ríos no se devuelven; recapaciten, señores, sobre esta decisión.

Gerardo Arias González, La Unión