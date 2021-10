Cartas a la columna: Otro poder de la República

No dudo de la importancia de la Sala Constitucional. Ha resultado fundamental en el logro de las principales conquistas desde su creación, por ejemplo, para las poblaciones menos favorecidas.

Sin embargo, para conseguir la credibilidad plena, es necesario separarla del Poder Judicial y transformarla en un órgano independiente, nombrarla el primer poder de la República para fortalecer la democracia.

Mario Miranda Murillo, Alajuela

Envíe sus cartas a la columna por correo electrónico, a la dirección cartas@nacion.com, o por WhatsApp, al número 61350204.



Deuda creciente

Los medios de comunicación del mundo mencionan constantemente la gran deuda que mantienen algunos países, incluidas potencias mundiales como Estados Unidos, que se han acostumbrado a gastar lo que no tienen y como solución buscan más préstamos de instituciones como el FMI para cubrir el déficit. En consecuencia, el déficit sigue creciendo.

Si los mismos países sostienen estas instituciones, la pregunta es si se estará gestando una nueva burbuja económica como la del 2008, cuyos efectos en el mundo fueron devastadores, y hoy podrían ser peores.

Bernardino Rojas Sánchez, Liberia

Elecciones nacionales

En las preguntas de examen de selección múltiple, nos enseñaron a eliminar las evidentemente falsas como primer paso. En vista de las 27 opciones para la elección presidencial, lo haremos así.

Frente al cambio climático, los candidatos que ofrecen convertimos en un país petrolero y minero son los primeros que yo eliminaría y, tratándose de la pandemia, los que dicen que las vacunas contra la covid-19 no sirven y recomiendan ingerir desinfectante, también. Así, iremos avanzando. Sí funciona.

Freddy Pacheco León, Heredia

Goces de Europa

Costa Rica podría ser hasta más linda que Europa, pero aquí, a diferencia de allá, nada camina. Los buses están hechos un desastre, las carreteras permanecen saturadas y en mal estado, hay tugurios en todo lado. Lo feo mezclado con lo bonito.

Allá, uno se mueve entre países más rápido y a precios mucho más bajos que ir de una provincia a otra en Costa Rica. Los tiquetes de avión cuestan entre 30 y 60 euros. Metros y buses están accesibles por todo lado. Lamentablemente, los países pobres estamos colmados de tugurios, basura, talleres y negocios viejos y feos.

La pobreza no da tregua por culpa de la corrupción en el Estado. Todo caro a cambio de servicios e infraestructura de mala calidad. Así, que no me salgan con eso de que no envidian los goces de Europa, porque los costarricenses cultos de esa época ya no existen. El nuestro es un Estado depredador, insaciable y sin rostro humano.

José Luis Jop Gazel, San José

OPC de la CCSS responde

La Operadora de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (OPC CCSS), después de la investigación efectuada por el Sicere, no determinó alguna práctica incorrecta en el traslado del ROP de Francisco Sánchez Ramírez (Cartas, 9/9/2021). Los registros evidencian que se hizo por autogestión, es decir, el usuario cambió de operadora utilizando la plataforma del Sicere.

Sugey Gómez Cortez, directora comercial de la OPC CCSS

Pago de marchamo

En noviembre empieza el cobro del marchamo. El derecho a circular, en tiempos normales, nos permite usar nuestros vehículos durante toda la semana. La restricción vehicular nos quita dos días (48 horas) en ese lapso debido a la limitación por número de placa.

Si agregamos que de 9 p. m. a 5 a. m. tampoco es posible movilizarse en carro, tenemos otras 40 horas menos. En total, 88 horas a la semana, lo que representa un 52 % de las 168 que comprenden los 7 días.

¿Por qué debo pagar el 100 % del marchamo, sea cual sea el valor del vehículo?

Philippe Bloton, Esparza

Lámpara quemada

La reparación de una simple lámpara fue solicitada por la administración del condominio Rialto va a ser un mes. ¿Por qué tardan tanto en brindar un servicio público si para eso pagamos todos los meses?

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cita en fecha lejana

El 7 de octubre fui al hospital Calderón Guardia a sacar una cita para que le hicieran una gastroscopía a una señora de 83 años, no vidente y residente en el Hogar de Coronado. Cuando llegué, pasadas las 11 a. m., la ventanilla estaba cerrada porque andaban almorzando.

Conforme fueron pasando los minutos, más y más asegurados se fueron presentando para hacer el mismo trámite. Llegué a contar 13 personas en la fila.

Nadie cuestiona que la hora de almuerzo es un derecho y una necesidad, con lo que no estoy de acuerdo es con que suspendan el servicio. Según mi criterio, un asistente debe realizar el trabajo mientras el otro almuerza.

Cuando al fin me atendieron, programaron la gastroscopía para el 23 de diciembre del 2022. Casi me pongo a llorar.

María del Carmen Rojas Rojas, Llorente de Tibás