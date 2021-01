La Sutel debería auditar a las prestadoras de servicio telefónico porque se presenta una gran cantidad de inconsistencias. Yo, por ejemplo, siempre he tenido plan Kölbi, y reiteradamente me pasa que personas con líneas de Movistar insisten en que me llamaron y no les contesté. Los números aparecen como llamadas perdidas, pero el teléfono nunca timbró y solo me pasa con esa empresa.