En mi época de estudiante, y las veces en que participé en los desfiles, principalmente en el Liceo de San José, me sentí orgulloso. Me motivaba mucho el sonido de las bandas y siempre me han gustado, aunque nunca aprendí a tocar ningún instrumento. Por lo anterior, me siento muy complacido al saber que bandas de nuestro pequeño país son invitadas a presentarse en Europa y Asia.