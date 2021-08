Cartas a la columna: Opciones electorales

¿Por quién voy a votar? Lo resumo: por el candidato y el partido que ofrezcan reducir el tamaño del Estado recortando instituciones y privilegios, fortalecer y apoyar a la empresa privada de todos los tamaños, cobrar bien los impuestos que sean justos y eliminar los que no tienen sentido, promover la competencia en todas las áreas y eliminar monopolios públicos y privados y las injustas tarifas mínimas de los colegios profesionales.

También, por los que ofrezcan acabar con el poder absoluto de los bancos que se reparten las riquezas sin realmente competir y superintendencias innecesarias que más bien promueven los monopolios, y si se comprometen con acciones claras y específicas a gastar bien los impuestos que todos pagamos.

Hasta ahora no he visto un solo candidato que se acerque a mis demandas. La mayoría de los partidos ofrecen cosas superficiales que nunca nos harán competitivos ni internamente ni en el exterior. Así, que seguiremos en lo mismo.

Ricardo Garita Murillo, San José

Convención del PAC

En la convención del PAC votaron aproximadamente 15.000 personas; un promedio de 5.000 por cada candidato. Tardaron varios días para efectuar el conteo manual, lo que puede hacer un niño de 12 años en cuestión de unas horas. Y así quieren llegar a la presidencia. Si no pueden manejar una convención de 15.000 votos, ¿cómo pretenden manejar un país? A no ser que vayan a gobernar como la administración anterior y la actual, sin equipo y con base en impuestos y préstamos que al final pagamos todos los costarricenses.

El PAC y otros deberían retirarse, y así economizar al pueblo millonadas en deuda política. Son gobiernos que no han pensado ni piensan gobernar para el pueblo y por el pueblo. ¿Dónde están el TSE y la Asamblea Legislativa? Un partido que cometió una estafa millonaria no contra el TSE, no señores, es al pueblo al que estafaron. Siguen participando como si nada hubiera pasado. Los políticos han hundido al país, principalmente los últimos gobiernos.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Impuesto de lujo

El gobierno, en nuevo alarde de torpeza, presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto para gravar las viviendas cuyo valor sea superior a ¢108 millones. En momentos de campaña electoral, a nadie se le ocurre pensar que los partidos y sus candidatos estén en ánimo de exacerbar la clientela electoral.

Esa actitud es una carga de profundidad contra las candidaturas del PAC, y un paradigma de inconsecuencia. La propuesta es antitécnica y choca con el más elemental concepto de la justicia distributiva: a cada quien según sus posibilidades y de manera equilibrada.

Las construcciones destinadas a viviendas son o un mero cobijo contra las inclemencias del tiempo o un lugar de solaz y confort mínimos, que la persona humana merece por su mera condición de tal y por la dignidad que encarna tal circunstancia; y para una minoría ínfima, signo de residencia, donde la opulencia campea.

Si al malhadado proyecto se agrega el impuesto territorial que grava las viviendas, a las personas ignoradas por quienes detentan el poder, solo nos queda acogernos al pragmatismo político y a la sindéresis del Legislativo.

Camilo Cifuentes Correa, San José

Nuestra Asamblea

A poco menos de un año de terminar su período, no cesan las incongruencias y algunas declaraciones patéticas de algún legislador.

Son parte del día a día informaciones sobre nuevos proyectos sin base alguna. Destacable es la utopía de otorgar a ese elefante blanco, mal llamado Recope, poderes para más despilfarro sin control y mucho menos rendición de cuentas. Hay que dimensionar que Costa Rica no es Arabia Saudita, donde nadan en hidrocarburos y se dan lujos. Aunque por estos lares, en esa institución, crean lo contrario.

Por otra parte, causa grima la postura de legisladores oficialistas de entrabar proyectos propios o las lamentables declaraciones de uno de ellos sobre la eficacia de la vacuna.

Comprensible será la desazón del electorado que hizo posible su llegada a Cuesta de Moras. Tienen tiempo, aunque corto, para revertir su actuar y, en la llanura, ir a las comunidades, si es que regresan a ellas, con la frente en alto del deber cumplido.

Todo lo anterior y abundo en el criterio generalizado de que las autoridades electorales, líderes políticos y, lo más importante, la ciudadanía en general exija probidad, compromiso y responsabilidad en la función pública.

Milton González Castro, La Unión