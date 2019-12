Los socialistas demócratas se salieron con la suya con respecto a lo anunciado el mismo día en que el presidente Donald Trump asumió el cargo. Han pasado tres años y no han asimilado que Hillary perdió las elecciones. Ahora lo quieren destituir, pero no sucederá porque la votación debe ir al Senado y el juicio político se está dilatando porque saben que los republicanos son mayoría y no permitirán que los demócratas sigan mintiendo.