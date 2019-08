No les importa la salud de quienes pagamos sus salarios. Secuestran la salud del pueblo y no pasa nada. Llegamos al final de nuestra paciencia con movimientos que ponen en riesgo la vida. Tanto el Gobierno Central como las autoridades judiciales deberían detener esos excesos y no pagarles el salario que no se ganan mientras participan en estos movimientos.