Banco Davivienda indicó durar 15 días para reintegrarme una tarjeta de débito. Cuando llamé, no habían hecho la gestión, por lo tanto, me vi obligada a esperar dos semanas más. Solicité hacer la entrega en el trabajo, y no fue así. Dije que la retiraría en la sucursal de San José, y la enviaron a la de Guadalupe. No hay agencia en Coronado, por lo cual los residentes debemos sacar grandes cantidades de dinero en los cajeros de otros bancos.