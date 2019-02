Me pregunto si el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y la Federación Canófila Costarricense tienen capacidad para controlar los criaderos ilegales de perros y conformar un equipo de veterinarios, psicólogos y adiestradores para orientar a los dueños de perros en entrenamiento animal. Senasa, si tiene vehículo no tiene gasolina, y si hay profesional no cuenta con viáticos. ¿De dónde saldría el dinero para pagar un equipo de profesionales?