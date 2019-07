Pagué la mensualidad de Claro por medio de su aplicación y me enviaron el correo de confirmación, hasta ahí todo iba bien. Después, me llegó un mensaje donde se me informaba de que mi servicio iba a ser desconectado por falta de pago. Me puse en contacto con la empresa por correo electrónico. Luego de enviar los documentos que me pidieron, me dijeron que debo esperar a que el departamento correspondiente resuelva.