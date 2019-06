Infinidad de veces, sabiendo que me había jubilado como educador y seguía formándome, me preguntaban qué opinaba yo de la educación costarricense. Daba una serie de razones de por qué era mala. Eso generaba una discusión enorme con la gente que estaba en desacuerdo conmigo, y me daban múltiples razones de por qué era buena.