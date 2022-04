Cartas a la columna: Obra mal hecha en Moravia

Los trabajos de alcantarillado sanitario en La Trinidad de Moravia, ejecutados por el AyA a través de la empresa SADE, han sido un verdadero dolor de cabeza para los habitantes del distrito. La última novedad es que los huecos que hicieron cada cien metros fueron mal asfaltados, por lo que se convierten en prácticamente reductores de velocidad, situación que evidentemente causará a mediano plazo deterioro en los vehículos y pone en riesgo a los motorizados. Por favor, que los trabajos restantes los efectúen de manera eficiente, por el bien de la comunidad.

César Rodolfo Barrantes Herrera, Moravia

Gran retroceso en clínica de Tibás

Hace un año, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) incluyó a la Clínica Integrada de Tibás, operada por Coopesaín, al EDUS, algo aparentemente muy bueno. Pero el sistema, anunciado como un gran avance por ser mucho más desarrollado, ha sido un gran retroceso, al menos para los usuarios de esta clínica.

Antes, uno entraba a una sencilla aplicación de la propia clínica para sacar citas médicas en días convenientes, consultar resultados de laboratorio y otros. Eso pasó a la historia. Ahora, hay que ir a la Clínica, solicitar los resultados, esperar dos horas o volver al día siguiente. Es una pérdida de recursos para la clínica y, sobre todo, para los usuarios, en gasto de combustible, pasajes de autobús y tiempo. Una gran pérdida para el país.

Según la Clínica, hace meses solicitaron a la Caja enlazar los sistemas, pero hasta el momento no lo han hecho. Bendita burocracia.

Dennis Meléndez Howell, Tibás

Respuesta de la JPS

La carta de Rigoberto Guadamuz Monge, publicada el 31 de marzo, nos permite recordar cuán relevante es la buena administración de negocios.

Mal haría la Junta de Protección Social si por igualar el mercado ilegal pone en riesgo la estabilidad financiera de la lotería estatal. Más de 500 programas sociales podrían llegar al cierre sin los recursos que les transferimos.

Trabajamos por la sostenibilidad y con responsabilidad, porque debe prevalecer el sentido social de la lotería. Es también responsabilidad de toda Costa Rica decidir si quiere juegos ilegales con capitales de dudosa procedencia, que engrosan sus bolsillos robando recursos al Estado, o los de la JPS, que responsablemente ofrece oportunidades justas de ganar a los jugadores, paga impuestos, financia programas sociales para personas en condición vulnerable y genera empleos.

Marilyn Solano Chinchilla, gerenta general de la JPS

Víctima de estafa bancaria

Como muchos otros clientes del sistema bancario nacional, he sido objeto de varios intentos de estafa mediante el timo de que hicieron una transferencia por Sinpe por error y que el dinero es para las medicinas de la abuelita. De ese modo, intentan que uno les devuelva el dinero de inmediato. Pero cuando se les pide el número de cuenta para hacerlo mediante un depósito regular, la comunicación se interrumpe.

Me han aparecido pagos hechos a la Municipalidad de Cartago, a Apple, etc. Evidentes estafas; sin embargo, no he recibido el reintegro del dinero.

En los bancos privados, el reintegro se hace en un máximo de cinco días, mientras que en los bancos públicos se toman entre 30 y 150 días.

Roberto Jiménez Valverde, Heredia

Banca no la ayudó

Hace aproximadamente un mes, solicité la ampliación de mi crédito de negocio al Banco Nacional, debido a que mi emprendimiento se vino abajo a causa de la pandemia.

Me indicaron que podían ayudarme porque soy muy buena clienta, catalogada como triple A. Me pidieron un montón de documentos y me hicieron ir de un lado a otro para, finalmente, informarme de que la suma de mis ingresos es suficiente, pero el monto libre al mes debe ser mayor de ¢350.000.

Si tuviera ¢350.000 libres, no pediría un préstamo para salir adelante. ¿En qué consiste, entonces, la ayuda de Banca para el Desarrollo o la banca para las pymes?

Arleen Hernández Guzmán, La Unión de Cartago

A la Comisión de Vacunación

Deseo vacunar a mi hija, pero en la página web de la CCSS nunca hay citas e ir a hacer fila en un Ebáis desde las 2 a. m. para que le entreguen a uno una ficha y luego volver a pedir permiso en el trabajo para llevarla es un absurdo.

¿Por qué la CCSS no permite que las vacunas se vendan en hospitales privados, clínicas, laboratorios o farmacias? La velocidad de aplicación sería más rápida y abarcaría mayor cantidad de personas en poco tiempo.

Esteban Quesada Vargas, Cartago

