Cartas a la columna: Obligación del MEP

Quienes rechazan la vacuna podrían dar al traste con la campaña de inoculación contra el virus. Entretanto, los padres de familia seguimos exponiendo a nuestros niños porque un grupo de irresponsables imparten lecciones. Por dicha, un decreto del gobierno exige la vacunación a todos los empleados públicos. Esperemos que el Ministerio de Educación (MEP) los obligue a cumplir.

Hay muchos desempleados. Si algunos funcionarios se resisten, deben ser sustituidos por otros responsables y solidarios, y que el MEP no venga a decir que no puede o tarde 24 meses en tomar medidas, dada su ineficiencia administrativa.

Debe ponerse en una lista a quienes rehúsen vacunarse, para que no sean atendidos en los centros de salud si llegaran a contagiarse.

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Griego y latín

Un candidato a la presidencia comentó en un programa de radio sobre una huelga que hubo en Francia hace diez años por la eliminación de la enseñanza del griego y el latín. Según su errado criterio, eso solo sirve para los filólogos, lo cual no es así.

Si conocemos algo de tales lenguas, podemos comprender mejor el francés, el inglés y consecuentemente el español, etc. Es como ir de frente y no esperar que nos lleguen las palabras con cuentagotas por la simple lectura. Cabe señalar que por la lectura aprendemos el significado por contexto, es decir, vagamente.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

Desajuste bancario

En incomprensible que en este tiempo tecnológico, el sistema de Scotiabank esté desfasado. Pago puntualmente la tarjeta de crédito, empleando para ello distintas formas: en línea, cajeros de la agencia o trasferencias bancarias por Sinpe.

Me angustia que los pagos no se contabilicen y el dinero no se sabe dónde está. Durante tres meses he tratado de que me reconozcan siete pagos; no obstante, tras 15 llamadas al «call center» transnacional y peticiones a agencias, siguen en el limbo. Mientras tanto, temo un aumento de intereses y cobros por mora. ¿Quién me protege ya que en la sede central del Banco no atienden al público?

Osvaldo Hernández Najar, Curridabat

Código QR

Imagino que el Ministerio de Salud reunió a un grupo de empleados para determinar cuál inventaba la forma más absurda y complicada para la obtención del código QR. ¿Para qué tienen el EDUS? Utilícenlo y listo.

Eduardo Sancho Ortiz, Cartago

Plan regulador

Mientras muchas otras comunidades progresan de forma sostenida, el cantón central de Alajuela permanece estancado. El plan regulador tiene varios años de estar en estudio, y en la Municipalidad un día responden que en tal fecha se publicará y otro día que no se sabe, tal vez el año entrante o el siguiente.

En los diferentes distritos hay una gran cantidad de terrenos sin uso. Los catalogan como agrícolas, pero están ociosos, y a la gente que clama un lote para construir su casa no se lo permiten. Municipalidades ejemplares, como las costeras de Guanacaste, promueven el crecimiento, la creación de empleos y el bienestar para sus habitantes. Alajuela debe hacer un cronograma de consultas distritales y tomar la decisiones para sacar lo antes posible el plan regulador tan esperado por todos.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Votante inteligente

Tenemos la responsabilidad de informarnos para votar inteligentemente. Con nuestro voto, elegiremos a las personas que tomarán las riendas del país durante los siguientes cuatro años. Indudablemente, es una gran responsabilidad.

Las próximas elecciones son cruciales para Costa Rica porque el panorama es complicado debido a la corrupción en los tres poderes. Cada cuatro años, sobresalen las falsas promesas de mejora, con las que los candidatos intentan convencer a un pueblo al que se le hace difícil creer en ellas y está descontento, puesto que los políticos, una vez en el poder, se aprovechan de sus puestos para beneficio personal y no para el de todos los costarricenses.

Cristian Agüero Alemán, Limón

Grandeza natural

Los árboles son testigos silenciosos de la existencia humana. Conservarlos en su grandeza, da la tranquilidad de una vigilia más duradera y el oxígeno que nos permite vivir. Recibir un premio por realizar la tarea de darles su lugar debería llenarnos de orgullo como país.

Un territorio pequeño, pero abundante en frondosa presencia, es todo un acontecimiento mundial, aunque aún la conciencia colectiva no llega a comprender lo que significa tenerlos y el esfuerzo de mantenerlos en pie mediante acciones que los protejan.

Gustavo Halsband Leverato, San José