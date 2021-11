Cartas a la columna: Nunca hay despidos

Con mucha tristeza, leo cómo el gobierno escribe su propio epitafio. En el transcurso de la administración, ha habido tantas bajas en los ministerios que perdí la cuenta.

Irónicamente, ninguno fue despedido y, a pesar de sus malas gestiones, únicamente les pidieron la renuncia. Otros se mantienen en sus puestos, tal es el caso de los administradores de la CCSS y del Ministerio de Hacienda, donde su ineficiencia está probada.

Las máximas autoridades de la CCSS mantienen en sus puestos y defienden a capa y espada a unos cuantos funcionarios cuestionados y cuya investigación está en manos del Ministerio Público. En cuanto al Ministerio de Hacienda, el mensaje parece ser «hagan lo que puedan» mientras termina el gobierno.

Y, como si fuera poco, se acepta la renuncia de los responsables de las pruebas FARO en lugar de despedirlos. Por fortuna, encontraron quien se haga cargo del MEP, al que envían a hacer lo que pueda. ¿Qué más se puede esperar?

Rafael A. Fallas Garbanzo, Cartago

Código QR en general

Estoy de acuerdo con la obligatoriedad del código QR para nacionales y extranjeros. No todo es ganar cuando se trata de la salud social. Las UCI están al tope y unas 6.300 personas han muerto por covid-19.

Yo soy adulto mayor y tengo mi código. Con mucha mayor razón, los más jóvenes pueden conseguirlo. Cada día hay más oportunidades. No podemos abrir irresponsablemente las puertas a los extranjeros que no quieren vacunarse. Vean Europa como está. Por unos dólares más, no podemos arriesgar la vida de costarricenses ni llenar los hospitales con enfermos de covid-19, que quitan espacio a la atención de otras enfermedades.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Hitos de la ciencia

A lo largo de los siglos, la ciencia ha logrado que los seres humanos vivamos cada día mejor y hayamos progresado en casi todos los aspectos. La medicina moderna nos provee un nivel de vida del que no gozaban ni los más poderosos en épocas antiguas.

Mediante las vacunas han sido erradicadas enfermedades que mataban a millones. Por eso, debemos apoyar el que todos tengamos el código QR. Su uso ampliará los aforos y beneficiará la economía. Quienes creemos en la ciencia tendremos una vida lo más normal posible.

Los que no quieren vacunarse ponen en peligro a los demás y a la economía. Merecen estar confinados en sus casas. Espero que los tribunales sean sabios y escuchen a la ciencia, no las teorías conspirativas.

Ricardo Garita Murillo, San José

Pruebas sin provecho

Las pruebas FARO fueron una improvisada disimulación tomada en el 2019 por el Consejo Superior de Educación y ejecutada por el Ministerio de Educación Pública este año con el fin de eliminar solapadamente las pruebas de bachillerato. Es un programa de evaluación educativa que no tiene ni pies ni cabeza.

Este año las pruebas no cuentan para el promedio final de cada asignatura y tampoco deciden la aprobación de los estudiantes, quienes pueden repetirlas cuando así lo pidan, cualquiera que haya sido el resultado en cada una.

De este modo, son pérdida de recursos de toda naturaleza, especialmente presupuestarios, máxime si culminan siendo un absurdo y disparatado cuestionario sobre «factores asociados». Son un simple juego en escuelas y colegios, porque no serán útiles para obtener conclusiones apropiadas para el sistema educativo. Todo lo que mal comienza y se organiza mal termina, y se toma como una mera ocurrencia.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez Moravia

Respuesta del ICE

En atención a la carta de Mónica Gutiérrez Ortiz (12/11/2021), el ICE informa de que el trámite se hizo por medio de uno de nuestros canales digitales y fue atendido según lo establecido para la venta de servicios. El 11 de noviembre coordinamos con la clienta y el 13 se entregó el chip prepago.

Yorleny Ruiz Hernández, Jefa de la Unidad de Ingresos de Telecomunicaciones del ICE

Corrupción e impunidad

Es común que muchos se rasguen las vestiduras contra la dictadura en Nicaragua. Ojalá no pequemos de fariseos y dejemos de mirar hacia dentro para no señalar la dictadura de corrupción e impunidad que nos carcome a todo nivel, comenzando por el Estado.

Guillermo Prendas González, San José