En noviembre del año pasado recibí un correo del BAC en el cual decía que mi información personal había sido actualizada, pero los datos consignados en el correo no correspondían a los míos. Este trámite no lo solicité. En su momento me dijeron era un error informático, el cual solucionarían, pues había varios clientes afectados. Sin embargo, en estos días mi esposo no pudo realizar un trámite ya que tiene esta misma situación con información personal desactualizada. Le solicito al BAC que corrija la falla que haya causado esto y nos aclaren quién autoriza la manipulación de la información personal de los clientes.