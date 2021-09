Cartas a la columna: Nula intervención de la municipalidad

Es preocupante la absoluta y nula intervención de la Municipalidad de Santa Cruz en el camino público clasificado como, C5-03-422, en la comunidad de Marbella.

Si bien es cierto que hubo emergencias, con carácter prioritario, en otras rutas del municipio, debe existir un presupuesto anual de mantenimiento donde se incluya un extra para emergencias. Por las emergencias no se debe dejar de lado el mantenimiento habitual.

La Municipalidad nunca ha efectuado trabajos en la zona en mención. Somos muchos los dueños de propiedades que tenemos que movilizarnos por esa vía en malas condiciones. Esta situación también aleja a los turistas, provocando un sinnúmero de problemas en Marbella.

Lorena Frías Chaves

Santa Cruz, Guanacaste

Obesidad y tecnología

Al toro por los cuernos, la obesidad responde, entre otras causas, a las pésimas prácticas nutricionales y a la falta de ejercicio y actividades que combatan la vida sedentaria. Sobre todo, la pasividad ante el abuso en el uso de ‘tablets’ y celulares entre nuestros niños, lo cual está haciendo estragos en nuestra niñez y adolescencia. Ahí es donde urgen medidas de etiquetado, para advertir del uso correcto de la tecnología. En muchos hogares ponen en manos de los niños los celulares para quitárselos de encima y así no asumir la responsabilidad de un buen crecimiento y desarrollo. El azúcar no produce obesidad por sí misma, como la tecnología bien empleada no daña.

Ataquemos el mal o el perjuicio en sus raíces, no con leyes mal justificadas. Los abuelos decían: “El frío no está en las cobijas”. Los turrones no producen obesidad, el mal uso o abuso, sí daña.

Ángela Medrano García

Nicoya, Guanacaste

Error político

El partido Frente Amplio comete un error político al postular a Patricia Mora como vicepresidenta. Todos sabemos las luchas justas del Frente Amplio por parte de su principal líder, José María Villalta. Esta señora persiguió a los hombres cuando estuvo en el Inamu y con un puesto de mayor jerarquía aumentaría su injerencia y sería peor. Ya en redes sociales se ha hecho sentir el malestar de los hombres por esta decisión, que redundaría en un menor número de votos para esa agrupación política en las elecciones del 2022.

Jorge Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos, San José

Acceso a información

La dirección del área rectora del Ministerio de Salud, en Cartago, se niega a cumplir la Ley de Regulación del Derecho de Petición (N.° 9097), el artículo 27 de la Constitución Política y la Ley General de Administración Pública, en su artículo 6, alegando exceso de trabajo por la covid-19. Un argumento muy utilizado hoy en día, por los funcionarios públicos para justificar demoras injustificables en su trabajo.

Para contestar mi consulta solo requieren revisar el expediente donde consta la información solicitada —claro está, si es que lo tienen—, y redactar una nota con un máximo de dos párrafos, es decir, no requieren ni una hora para contestar.

Para no contestar ahora dicen que yo presente una denuncia, cuando en realidad solo solicite información, sería muy irresponsable de mi parte presentar una denuncia sin que me conste que lo amerita.

Luis Diego Seas Oses

Curridabat, San José

Robo de vehículo

El 6 de agosto del 2021, mi vehículo placa 747114, marca Mitsubishi, modelo Lancer 2007, fue robado en las instalaciones de Walmart, en Alajuela. Llevo ya mes y medio solicitándoles que me resuelvan el caso y solo del ‘call center’ de Centro América me responden, es decir, del número de teléfono 800-8000722. En esa línea solo me dicen que mi caso está en revisión.

Recibí una llamada, el 10 de setiembre, del ‘encargado de mi caso’ y me respondió que me contactaría tres días después y todavía no recibo respuesta ni llamadas de él ni de nadie más.

Ojalá que esta denuncia le llegue a alguien con mando y obtenga una respuesta.

Gustavo Alvarado Arias,

Tibás, San José