Cartas a la columna: Nos estamos quedando sordos

Es inconcebible que se hable todos los días de contaminación sin que se tomen medidas para evitar la contaminación sónica en la vía principal de San Pedro de Montes de Oca.

Los grandes camiones, al bajar hacia la fuente de la Hispanidad, activan el freno sin misericordia, modificados además para hacer un estruendo que a todos los que trabajamos en esta zona nos causa problemas auditivos serios e irreversibles.

La ley de tránsito prohíbe este tipo de ruidos hechos a propósito por choferes inconscientes. Me pregunto dónde están los oficiales de tránsito que hagan cumplir la ley para prevenir que no terminemos sordos.

Víctor Eduardo Gómez Albán, Cartago

Empaquetado de tabaco

Costa Rica necesita control del tabaco mediante el empaquetado neutro. Lastimosamente, tres diputados, que parecen estar defendiendo los intereses de las tabacaleras, no la salud de niños y jóvenes, le hicieron una zancadilla al proyecto de ley al presentar unas 100 mociones ya superadas en las audiencias públicas. Las mociones parecen estar redactadas por las mismas tabacaleras. ¡Qué vergüenza!

Juan Diego Montero Hernández, San José

Labor fallida en Limón

A raíz de la pandemia, instituciones internacionales como las cooperativas instan a Costa Rica a invertir tiempo, esfuerzo y dinero en actividades cooperativistas.

No entiendo por qué ponen a las universidades a trabajar en este tipo de asuntos sin tener idea de cómo hacerlo. Aquí, en Limón, cumplimos ya dos años de estar formando una cooperativa y solo trabas y desinformación es lo que hemos recibido.

Es increíble ver a los representantes gubernamentales exhibiéndose y alardeando de un trabajo que no han efectuado.

Esteban Rodríguez Rojas, Limón

Desperdicio de agua

Es increíble que en Palmira de Carrillo el tanque de Acueductos y Alcantarillados (AyA) tenga como 60 años y siempre, cuando las bombas lo llenan, el agua se derrama durante horas.

Es una ingratitud ver tanta agua desperdiciada y que la institución no haga nada. El 27 de abril el tanque botó agua por un lapso de no menos de 10 horas. Resolver el problema no es complicado, pero en el AyA todo puede esperar.

Henry Martínez Gallo, Liberia

Buen ejemplo

Los nuevos diputados deberían seguir el ejemplo de dos de sus actuales colegas, que no han cobrado un cinco de gasolina en este cuatrienio. Asimismo, es hora de que no se les pague. ¿En qué trabajo le dan a uno semejante beneficio?

Jorge Acuña Calvo, Heredia

Nombres de árboles

Cómo extrañamos los rótulos que identifican los árboles en nuestros parques. Lo he notado en el Central, Nacional, España, Morazán y otros más, incluidos los de Curridabat.

En el de San Pedro nunca los han identificado. Ojalá instalen pronto los rótulos, y no solo indiquen el nombre popular y científico, sino también su origen. Lo añoramos, porque es una forma de educarnos mientras nos recreamos en nuestros bellos parques.

Marjorie González Gómez, Curridabat

Respuesta del BAC

Nos comunicamos con Rodolfo Gamboa Carvajal (Cartas, 17 de abril), atendimos su consulta y le suministramos lo requerido. Agradecemos la oportunidad que nos brindó para aclarar su caso particular.

Alejandro Rubinstein, vicepresidente de Experiencia al cliente del BAC Credomatic

