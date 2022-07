Cartas a la columna: No se debería multar

Quien no tenga la revisión técnica de su automotor durante los meses que se suspende este servicio no debería ser multado, porque, aunque haya incumplido durante varios meses, a partir del 15 de julio no tiene posibilidad de ponerse al día. Si el Estado no le da oportunidad de regularizar su situación, tampoco lo puede multar. Imagino que las apelaciones van a ser igual a la cantidad de multas que se impongan.

Eduardo A. Castillo Rojas

Cartago

No se necesita una comisión especial de Educación, en el seno de la Asamblea Legislativa, para que se haga un diagnóstico de las causas y efectos del “apagón educativo” y se proponga posibles soluciones, luego de entrevistar a un gran grupo de personas.

Es urgente que las máximas autoridades del MEP tomen las decisiones y acciones que correspondan para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. No hay que esperar y malgastar mucho tiempo. Se supone que el partido oficialista, Progreso Social Democrático (PPSD), en campaña electoral presentó su programa de gobierno, el cual debe incluir un capítulo de educación y cuyas propuestas deben implementarse.

Las tareas y acciones que debe emprender el Gobierno en el campo educativo, aunque no son fáciles, son imprescindibles para el desarrollo socioeconómico del país. Su ejecución no debe estar regida por la lentitud, ni la improvisación.

Ramiro H. Jiménez Rodríguez

Moravia, San José

La Fuerza Pública sí cumple con el arresto de los delincuentes, algunos incluso, han sido detenidos en 90 ocasiones. Sin embargo, los jueces los dejan en libertad. Si un delincuente reincide, se le debe doblar la pena y así sucesivamente. No se les debe permitir estar en presencia de armas de fuego como en otros países. Así bajaría la criminalidad. Los josefinos también sabemos que, en muchas ocasiones, la policía municipal solo corretea vendedores ambulantes sin ningún resultado en más de 15 años.

Jorge Bernal Villalta Mora

San Francisco de Dos Ríos

Soy regidor suplente en la Municipalidad de Tibás, electo por la población. No me parece justo que se generalice que todos los regidores y síndicos suplentes cobran altas dietas, con solo asistir a las sesiones, ya que este no es nuestro caso. No tenemos altas dietas y somos partícipes de comisiones y damos nuestro total apoyo, involucrándonos con las necesidades de nuestras comunidades.

Incluso, presentamos mociones, pero estas deben venir firmadas por los regidores propietarios, ya que el artículo 28 del Código Municipal nos inhibe de poder votar. La culpa es de los cambios que se le han hecho al Código Municipal que, en lugar de crear un verdadero equipo de Concejo Municipal, han creado una gran división y desinterés. Ojalá se modificara este artículo.

Arturo Hernández Martínez

Tibás, San José

Generalmente, por incapacidad, negligencia o desidia del Estado y las municipalidades, en nuestro país suceden todos los años derrumbes en el cerro Zurquí, inundaciones en los barrios del sur de San José y asaltos y/o robo de equipaje a los turistas. Son hechos anormales que por su cotidianidad ya se ven como normales.

A la víspera del mundial femenino sub-20 de la FIFA, a celebrarse en agosto próximo en nuestro país, insto al Estado costarricense a que ponga las barbas en remojo y mejore la seguridad del país, para que las malas noticias, por robos y asaltos a turistas, no sean motivo de vergüenza a nivel mundial.

William Rivas Rojas

Mora, San José

Si la justificación para el cierre del Parque Viva son las presas que se producen cuando hay alguna actividad, entonces para ser consecuentes, el Gobierno debería cerrar, todos los feriados y fines de semana, los parques nacionales y las playas del país, ya que las presas son en todo el territorio y no solo en un sector, como sucede con el Parque Viva.

Rodolfo Hernández Castro

Cartago

