Cartas a la columna: No lo vacunaron

Hace un par de semanas el gobierno anunció que será una obligación estar vacunados contra la covid-19 para entrar a los comercios. Fui a vacunarme a Multiplaza Escazú. Después de más de dos horas en la fila y ya cerca del puesto, una funcionaria de Coopenae me dijo que debido a una directriz de la Caja no administraban primeras dosis, es decir, me obligan y, al mismo tiempo, no me dejan.

Julián Peláez Echavarría, San José

Alza en mensualidad

El 1.° de noviembre, de manera unilateral y sin previa notificación, publicación o comunicado oficial, la empresa Cabletica decidió aumentar la mensualidad a ¢42.108. Hice saber mi disconformidad a Servicio al Cliente, donde no supieron explicarme la razón del incremento y, acto seguido, solicité la desconexión. Un ejecutivo me llamó para tratar de convencerme de que desistiera, pero no lo haré, por fortuna existe la competencia.

Allan Rivera Cascante, San José

Requisitos presidenciales

Tengo que admitir que, al mirar a los candidatos que llevan la delantera, aunque sea débil, me preocupa la salud mental en el país. Candidatos cuyos gobiernos anteriores fueron pésimos generan enormes dudas morales, pero lo peor de todo es que cambian de posición y valores como cambiar de camisa.

No se sabe qué piensan realmente, porque dicen lo que la gente quiere escuchar y no lo que de verdad planean hacer. ¿Cómo confiar en gente así? Un buen presidente debe comenzar por ser una buena persona y de posiciones firmes por las que luchará. Si no cumple esos requisitos, jamás podrá ser un buen mandatario. Pensemos bien, no tropecemos con la misma piedra.

Ricardo Garita Murillo, San José

Cerrar el INS

Es tal la desconsideración del Instituto Nacional de Seguros (INS) que en plena pandemia solo piensa en estadísticas y números fríos, a pesar de su superávit y el pago de sus buenos salarios. Simplemente debemos pagar más; ojo: no lo mismo ni menos, como forma solidaria. Este INS no tiene rostro de solidaridad como institución social de derecho.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Temporada alta

Estamos a las puertas de una nueva temporada alta para el sector turístico. Entiendo que es de suma importancia la tercera vacuna para quienes están en la primera línea de batalla, a fin de minimizar el impacto que podría tener la exposición al virus. Sin embargo, choferes y guías turísticos, que estarán sumamente expuestos, han sido dejados de lado.

Entiendo que anteriormente no se nos tomara en cuenta ya que la visitación fue mínima, mas no es el caso en este momento. A quienes tenemos la necesidad de trabajar la tercera dosis nos daría tranquilidad.

Si bien hay personas que no están dispuestos a vacunarse, somos muchos más los que sí, porque pensamos en nuestras familias y en las personas que nos visitarán y requerirán guías, choferes, personal en los hoteles y otros servicios.

Espero que los ministros de Turismo y Salud, Gustavo Segura y Daniel Salas, respectivamente, así como Román Macaya Hayes, presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, analicen la situación.

William Granados Rodríguez, San Ramón

Problema invisibilizado

Los medios de comunicación nos tienen la mayor parte del tiempo informados de lo que pasa en el mundo, y resaltan las noticias que causan amargura. Nos hablan del cambio climático y los factores que lo aceleran, de las hambrunas, de las tribulaciones en Afganistán, de las crisis del agua en América del Sur, del aumento del narcotráfico en el mundo, etc.

Pero existe un problema que a corto plazo causará un gran impacto global en lo social y económico: la natalidad, la sobrepoblación mundial.

Carlos Masís Acosta, Cartago

Respuesta de Hacienda

Para atender la inquietud de Claudio Ghirardi, el Ministerio de Hacienda dispone de la plataforma Autogestión, disponible en www.hacienda.go.cr, apartado «Servicios más utilizados», donde se consulta y puede solicitar la revisión del valor fiscal del vehículo.

Federico Jiménez Gutiérrez, subdirector de Valoraciones de la Dirección General de Tributación

Carta sin respuesta

Sigo con atención la carta publicada el 22 de octubre por Estefanny Guillén, la cual aún no recibe respuesta de las autoridades. A ella le administraron la vacuna de Pfizer, a la cual es alérgica. Ella, responsablemente, quiere ponerse una segunda dosis que no sea Pfizer por razones obvias, o bien, un esquema completo de AstraZeneca; sin embargo, no recibe aprobación de las autoridades.

Ha esperado meses la segunda dosis, según entiendo. Con las medidas próximas sobre el código QR, va a quedar vedada para entrar a casi todo comercio, o sea, en indefensión. ¿Esperan un recurso de amparo o hasta de «habeas corpus»? ¿Por qué no le ponen un esquema completo con AstraZeneca?

Carlos Montero Díez, Heredia