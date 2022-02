Cartas a la columna: No la atendieron en Ebáis

El 1.° de febrero fui a una cita de control en el Ebáis de San Rafael de Montes de Oca; sin embargo, la médica se negó a atenderme. Su razón fue que hacía 15 días yo había tenido covid-19 y ella no ve personas en esas condiciones. Yo necesitaba ser examinada por las secuelas. ¿Dónde queda mi derecho como asegurada cotizante?

Amalia Guzmán Aguilar, San Ramón de La Unión

Propuesta de Pilar

Es triste ver la ignorancia de Pilar Cisneros. Dice que es hora de que los costarricenses hagan sacrificios y dejen de asistir a actividades culturales por uno o dos años, sin pensar en que eso es dejar sin comer a las familias que viven del arte y la cultura, sin olvidar el enriquecimiento y desarrollo culturales de que nos privaríamos.

¿Por qué no propone cuatro años de sacrificio para los 57 diputados, que cada uno deje de percibir ¢2.800.000 en dietas, ¢1.098.000 por concepto de gastos de representación, los 500 litros mensuales de combustible y hasta los ¢161.000 por el uso del teléfono celular? ¿Qué sería mejor para el pueblo, Pilar?

Manfred Núñez Mora, San José

Ruta 1 abandonada

Quisiera una explicación sobre el fideicomiso Ruta Uno o de la empresa Pedregal sobre la razón por la cual tenemos mes y medio sin ver labores en la autopista General Cañas, por la Firestone. El proyecto avanzaba, pero de pronto ni un solo empleado está trabajando.

He escrito en dos ocasiones a Ruta Uno, pero no se dignan a responder.

Guillermo Villegas Aguilera, San José

Abstencionismo

El porcentaje de abstencionismo debería ser uno de los principales índices en un cuadro de mando integral del MEP en el cuarto año. La escuela, durante la preadolescencia, es tanto o más responsable que los papás en materia de civismo.

El Estado tiene los datos oficiales, cuyo simbolismo es vital en un proceso de formación para reafirmar el discurso paterno. ¿Qué prioridad tiene la gestión cívica en las escuelas?

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Indignante

Para los costarricenses, elegir a las personas que van a gobernar durante los siguientes cuatro años es una fiesta cívica que nos llena de orgullo. Por eso, me parece indignante y una bajeza que partidarios contrarios insultaran a un candidato cuando este fue a votar. Más que un insulto al candidato, es un insulto a Costa Rica. Así no somos los costarricenses, y estos actos opacan la fiesta electoral.

Ada Vega Jones, Montes de Oca

Deuda política

El TSE y la clase política dominante están felices con el sistema de financiación de los partidos. Claro, el dinero fluye hacia muchos partidos y nadie se entera ni lo reporta al TSE. Los bonos de deuda política son una burla y no garantizan la equidad ni el financiamiento justo. Favorecen a los agiotistas, y el TSE vuelve a ver hacia otro lado.

No cuesta gran cosa que controle in situ la operación financiera de las agrupaciones, pero le resulta mejor no tocar a los dioses del olimpo. El sueño de Oduber de sustraer a los partidos de los grandes capitales y donantes multimillonarios se convirtió en una farsa que nadie se atreve a denunciar. Nuestro sistema democrático vive con ese cáncer, que está haciendo metástasis. Ni hablemos del dinero del narco en los partidos, porque en la Asamblea se encargaron de dar entierro de lujo a la inútil comisión investigadora.

Pero los demagogos gastaron tiempo y recursos en “interpelar al ministro Salas sobre su gestión durante la pandemia”, como si esta deslucida Asamblea tuviera autoridad moral para cuestionar a un funcionario íntegro, eficiente y entregado a su función, todo el día y toda la noche, como deberían hacerlo los que se atrevieron a juzgarlo.

Habib Succar Guzmán, Zapote

Aceras y caños deplorables

Me llama mucho la atención el estado tan deplorable de las aceras, si es que las hay, en el centro de Concepción de la Unión. En ambos lados de la calle, están deterioradas. El olor de las aguas estancadas en los caños es muy desagradable.

Me pregunto qué hará la Municipalidad de la Unión con los impuestos que le pagamos, los que cada día son más gracias a los nuevos complejos habitacionales en el distrito.

Carlos Eduardo Calvo Pineda, Granadilla

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204. Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.