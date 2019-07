El 2 de julio pagué un examen médico con tarjeta y no me dijeron cómo me van a devolver el IVA. Llamé y la respuesta fue que el sistema lo deduce automáticamente cuando uno paga. Pero en mi estado de cuenta parece el mismo monto cobrado. Lo que tengo entendido es que el médico lo devuelve en el instante, no que al pagar el sistema lo resta automáticamente.