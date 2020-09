Nos siguen vendiendo humo, los bancos estatales no están prestando dinero para la reactivación económica. Solicitamos un préstamo con garantía hipotecaria, por un valor del 80 % del monto solicitado; sin embargo, habiendo sido una empresa próspera antes de la pandemia y se sobreentiende que el dinero es para reactivarla, el Banco Nacional nos negó el préstamo aduciendo que no tenemos capacidad de pago. ¿Cómo pretenden reactivar la economía con un analista que no tiene aptitud para avalar las cosas correctamente? ¿Prestarán a quien no necesita o por argollas políticas?