Cartas a la columna: Ni mercadería ni dinero

El viernes 18 de marzo transferí dinero por Sinpe Móvil a un negocio en línea de ropa y calzado, llamado The Four CR, cuyas bodegas están en Lagunilla de Heredia.

Debían enviarme el número de guía, y no lo hicieron. Luego dijeron que un mensajero vendría con la mercadería, y no cumplieron. Finalmente, ofrecieron devolverme el dinero, y no lo he recibido.

Raquel Dávila Morales, Cartago

Muestra de honradez

El 13 de marzo, en la feria del agricultor de Hatillo 3, sucedió algo que me hizo volver a creer en los costarricenses de buen corazón, humildes y trabajadores. Javier Trejos, propietario de un puesto, me entregó un billete de ¢20.000, que yo había perdido hacía unos seis, cuando hice una compra.

Le dije que estaba equivocado, que no me acordaba, pero él, de forma honrada, me respondió que si yo no lo recordaba él sí, y que lo justo era entregarme el dinero. Gracias, don Javier, mi respeto profundo para usted y su familia.

Marco Tulio Aguilar Mora, San Sebastián

Religión y política

Como si no fuera suficiente el vocabulario soez entre los candidatos presidenciales, ambos se rindieron a las pretensiones de los pastores pentecostales organizados como grupo de presión. Hace mucha falta legislación para ponerlos en su lugar; bastante tenemos con los privilegios concedidos a la religión católica.

Es hora de impulsar el Estado laico, uno en que todos los grupos religiosos se acepten, pero en su campo, y no como el ilegal poder político que ya son.

Hugo Mora Poltronieri, Escazú

Rezar por todos

Asistí en estos días a una misa y el sacerdote pidió rezar por los ucranianos. Deseé haber podido alzar la mano y agregar: “Y por una gran mayoría de la población rusa que está viviendo, sin estar de acuerdo, hambre y desesperación por culpa de su mandatario. Y por los africanos, indios, asiáticos y latinoamericanos a quienes por ser extranjeros les han dificultado su salida de Ucrania. Y por el mundo entero, que está sufriendo las consecuencias que increíblemente en pleno siglo XXI una guerra acarrea”.

Amalia Montero Mejía, Escazú

Trámite de pasaporte

El servicio para tramitar el pasaporte en Correos de Zapote es malo. Piden llegar 10 minutos antes de la hora de la cita y atienden más de dos horas después. Aducen que el problema es el sistema nuevo, pero dan 15 citas por hora, en cada una se tardan 15 minutos y solo una persona atiende.

Como me quejé, después de dos horas y media me tramitaron el pasaporte y el de mi esposa. El mío estuvo a los cuatro días y a mi esposa la mandaron a que averigüe, mediante un código, dónde se encuentra el documento, y en 15 días no ha sido posible localizarlo. Como gran respuesta, el jefe principal alega que algunos días el último cliente sale a las 8:30 de la noche. Es inconcebible.

Félix Salas Castro, Desamparados

Una fachada

En esta brutal contienda entre dos candidatos que aspiran a la presidencia, el cuento del gran escritor Alí Víquez cobra enorme vigencia. La fachada no retrata las intenciones de los candidatos. Cada uno tiene una fachada para conseguir votos, pero luego hacen otra cosa. El voto de las mayorías no siempre siempre califica si algo es verdadero o falso. Las mayorías pueden equivocarse. Las mayorías desinformadas son las mayores causantes de las más grandes calamidades de la humanidad.

Basta con recordar los miles de años en que las mayorías creyeron que la tierra estaba fija y que el sol daba vueltas a su alrededor, y cuántas guerras y muertes causó la Santa Inquisición.

Guillermo Solórzano Picado, Goicoechea

Pregunta pendiente

Nadie en los debates pregunta a los candidatos cómo van a proceder en lo relacionado con las grandes estafas en investigación, por ejemplo, el caso Cochinilla, Aldesa, operación Diamante. Son muchísimas que han dejado a familias enteras y al gobierno en la calle. ¿Dónde está la justicia?

José Luis Jop Gazel, Alajuela

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 61350204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas.