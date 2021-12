Cartas a la columna: Negaron transporte a mujer en silla de ruedas

El martes 7 de diciembre solicitamos un servicio a Uber en Goicoechea. Dos conductores se negaron, a pesar de que les envié un mensaje en el cual les explicaba que llevábamos una pequeña silla de ruedas de fácil transporte en cualquier vehículo. No es la primera vez que nos pasa.

La discriminatoria situación contra una adulta mayor ocurrió a solo tres días del Día Internacional de los Derechos Humanos. Qué pena sentiría Dara Khosrowshahi, director ejecutivo de Uber, si llega a enterarse.

Juan Carlos Iraheta Ruano, Tibás

Renovar el contrato con Riteve

El próximo año vencerá el contrato con Riteve y algunos políticos hacen números para que sean talleres los que se hagan cargo de la revisión, lo que podría prestarse para pasar por alto algunos daños en ciertos vehículos a cambio de alguna dádiva.

Riteve, por un costo relativamente bajo, lleva a cabo un chequeo exhaustivo y rechaza toda excusa, por tanto, el contrato debe ser renovado, pues, como es sabido, en manos de talleres mecánicos podría estallar otro escándalo al estilo del caso Cochinilla, o peor.

Fernando Cordero Alvarado, San José

Editorial equivocado

El editorial del 11 de diciembre, titulado “Incoherencia del PUSC”, se equivoca al afirmar que el proyecto de ley de empleo público “aprobado por una holgada mayoría de 36 votos” es “una reforma indispensable para moderar el gasto público y dar coherencia a la pléyade de regímenes de empleo existentes en el Estado”.

Los diputados aprobaron el proyecto con las enmiendas recomendadas por la Sala Constitucional, a saber, excluir al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Elecciones, a las universidades públicas, a las municipalidades y a las instituciones autónomas, con lo cual dejan intacta la pléyade de regímenes actuales. Así, reiteran la violación permanente del artículo 191 de la Constitución Política.

No cabe duda de que un solo estatuto debe cubrir a todos los servidores públicos, de todos los poderes y de todas las instituciones autónomas. Las excepciones las establece el artículo 192, entre estos, los funcionarios de elección popular, aquellos cuyo nombramiento corresponde a la Asamblea Legislativa o al Consejo de Gobierno, etc.

El proyecto aprobado es un engaño a la ciudadanía y al Fondo Monetario Internacional; es tirar por la borda el trabajo legislativo de tres años pagado con los impuestos de los costarricenses.

Galo Vicente Guerra Cobo, San José

País de engaños

Si el mundo fue creado para nosotros, como así lo somos todos, no es para salir de él por la puerta trasera y no enfrentarlo con ilusión, como lo recomienda una escritora de La Nación, o también con humildad, perseverancia y tenacidad. Algunos ambicionan que sea válido el maridaje entre lo espiritual y lo profano, además de agregarle una bandería política.

Otro momento crucial durante la campaña política consiste en llenar los medios de comunicación de falsas promesas, de ofrecimientos comunes de todas las campañas. Aceptarlos como si fueran ciertos es no tener espíritu crítico, es doblegarse ante el engaño. Por tanto, se impone el rechazo de quien así aspire a la presidencia. Asimismo, es alarmante el nudo de estafas creado en los últimos meses, según lo ha informado el OIJ, cuya labor es digna de aprecio.

No es posible que tengamos 330 instituciones. En cambio, me alegra saber que Costa Rica sea la mejor tercera democracia del mundo, según datos del Latinobarómetro; sin embargo, son tantos los aspirantes a puestos públicos que no sé si la plataforma cívico-democrática soportará tanto peso. Lo que sí puedo afirmar es la necesidad de enriquecer la democracia imperante, la cual debe subsistir durante muchos años. Tales reformas ya las ha planteado la abogada y profesora universitaria Abril Gordienko.

Espero que los nuevos legisladores no aprueben simples ocurrencias, que las habrá. Valoremos el voto como lo prescribe el artículo 93 de la Constitución Política.

Enrique Vargas Soto, San José

Cierre legislativo

Pregunto a los diputados cuál es la diferencia entre un caso como el Cochinilla e irse de vacaciones todo el mes de enero percibiendo ¢4 millones sin hacer nada por el país.

Gerardo Matamoros Calderón, San José