Durante mis paseos como turista, al mezclarme con los ciudadanos, he revivido aquí la Venezuela donde me formé. La bondad de la gente de Costa Rica, la palabra y los gestos amables, la espontaneidad en el trato, el respeto y la responsabilidad me han conducido a extrañar la conducta y la calidad de vida que logramos alcanzar una vez en mi país.