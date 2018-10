Yo no voy a negar que el descubrimiento de América causó la pérdida de millones de vidas, porque no solo fueron vidas indígenas, sino que cuando los colonizadores se vieron sin mano de obra gratis, fueron por los africanos, y con solo leer los libros que cuentan esa historia vemos que fue brutal, despiadada, cruel y sin el más mínimo valor por la vida humana que no fuera de “raza blanca”. Pero lo cierto es que ninguno de los que habitamos hoy este mundo tuvo responsabilidad en eso. Es bueno recordarlo y evitar repetirlo, aunque, lamentablemente, existen modernas formas de colonización.